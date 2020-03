Dienstag in der Duma: Der russische Präsident Wladimir Putin sagte in Moskau, er sehe keine grundsätzlichen Probleme bei einer Verfassungsänderung, die ihm eine weitere Amtszeit ermöglichen würde. Im Prinzip wäre diese Option möglich, sagte er, aber unter einer Bedingung: Das Verfassungsgericht müsse offiziell urteilen, dass eine solche Änderung nicht den Grundsätzen und Hauptbestimmungen der Verfassung widerspreche. Dennoch zeigte sich Putin abwägend: O-Ton: "Sie und ich, wir werden keine Neufassung verabschieden für ein Jahr oder so, auch nicht nur für ein Jahrzehnt. Ich hoffe, diese Neufassung wird für eine längere historische Phase in Kraft sein, mindestens für 30 bis 50 Jahre. Und in solcher langer Hinsicht muss die Gesellschaft Garantien haben, dass ein regelmäßiger Machtwechsel gesichert ist. Wir müssen an künftige Generationen denken. Daher gehe ich nicht davon aus, dass es sich lohnt, die Anzahl der präsidialen Amtszeiten aus der Verfassung zu entfernen." Putin reagierte damit auf einen Vorstoß aus der regierenden Partei Einiges Russland. Danach soll per Verfassungsergänzung die Zahl von Putins Amtszeiten auf null gesetzt werden. Damit könnte er erneut antreten. Nach jetziger Lage muss Putin seinen Posten 2024 räumen. Denn dann hätte er zwei Amtszeiten in Folge als Präsident absolviert, und eine weitere Amtszeit direkt im Anschluss ist ihm bisher laut Verfassung nicht erlaubt.