Der US-Sonderermittler Robert Mueller hat seine Ermittlungen in der Russland-Affäre fertiggestellt. Zu dem Ergebnis wurde am Freitag zunächst nichts bekannt. Justizminister William Barr erklärte, er sei dabei, den Abschlussbericht zu prüfen. Er werde nun mit Mueller und seinem Vize besprechen, welche Teile dem Kongress zugänglich gemacht werden könnten, hieß es in einem Schreiben an die Abgeordneten. Mueller ging dem Verdacht einer Einmischung Russlands in den Wahlkampf 2016 und möglicher Verbindungen zum Wahlkampfstab von Präsident Donald Trump nach. Unklar war zunächst, wie viel von dem Bericht am Ende öffentlich gemacht werden wird und welche Folgen er für Trump haben könnte.