US-Präsident Donald Trump scheut in den Russland-Ermittlungen zum Wahlkampf 2016 eine Aussage unter Eid. Dies könne eine Falle sein, um ihm einen Meineid anzuhängen, sagte Trump am Montag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Trumps Anwalt Rudy Giuliani hatte sich bereits ähnlich geäußert. Trumps Wahlkampfteam wird in den USA vorgeworfen, mit Russen gemeinsame Sache gemacht zu haben. Der von Trump immer wieder kritisierte Sonderermittler Robert Mueller untersucht, ob und wie sich Russland in die US-Präsidentschaftswahl eingemischt hat. Trump wollte sich in dem Interview nicht festlegen, ob er einer Befragung durch Mueller am Ende zustimmen wird. Was er generell von den Sonderermittlungen hält, machte Trump am Montag mit einem Tweet noch mal klar. Dort ist von einem blamablen und ehrlosen Mueller und seinen wütenden Demokraten die Rede.