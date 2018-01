US-Präsident Donald Trump, hier zu sehen beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos, hat einem Zeitungsbericht zufolge im Juni vergangenen Jahres die Entlassung des Sonderermittlers in der Russland-Affäre angeordnet. Bei einem Rechtsberater im Weißen Haus sei Trump mit seinem Plan, Robert Mueller zu feuern, aber auf Widerstand gestoßen, berichtet die "New York Times" am Donnerstag. Sie beruft sich dabei auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Anwalt habe damit gedroht, lieber selbst zurückzutreten als den Ermittler zu entlassen. Daraufhin habe Trump seine Anordnung zurückgenommen. Mueller geht dem Verdacht nach, dass es während des Wahlkampfs 2016 geheime Absprachen zwischen Russland und Trumps Team gegeben haben soll. Die Regierung in Moskau und der US-Präsident bestreiten dies. Seine Funktion als Sonderermittler übt Mueller seit Mai vergangenen Jahres aus.