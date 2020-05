Sehen Sie im Video: Kampfjets über Moskau – Russland feiert Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland.









Russland feiert den 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland wegen der Corona-Pandemie ohne die traditionelle Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau. Außerhalb der Kreml-Mauern legte Präsident Wladimir Putin stattdessen Blumen am Kriegsdenkmal mit der ewigen Flamme nieder und hielt eine Rede. Kampfjet-Formationen der Luftwaffe überflogen die Hauptstadt trotz bewölktem Himmel. Die große Parade, die sonst zu diesem Datum üblich ist und bei der die militärische Ausrüstung Russlands präsentiert wird, wurde auf ein unbestimmtes Datum verschoben. Moskau und andere Regionen sind seit Ende März abgeriegelt, um zu versuchen, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, das bisher fast 200.000 Menschen in Russland infiziert hat. Die Zahl der Fälle überholte in dieser Woche die der französischen und deutschen Infektionen und wurde damit zur fünfthöchsten der Welt. In Weißrussland hingegen wurden die Feierlichkeiten zum Sieg über das nationalsozialistische Deutschland nicht mit Abstands- oder Sicherheitsauflagen abgehalten. Ungeachtet zahlreicher Rufe nach Corona-Schutzmaßnahmen hat Präsident Alexander Lukaschenko eine große Militärparade abhalten lassen. Tausende Soldaten marschierten durch die Hauptstadt Minsk, Panzer und Kampfjets waren ebenfalls beteiligt. Zudem kamen zahlreiche Zuschauer, von denen nicht alle Schutzmasken trugen. Weißrussland hat keine Ausgangssperre oder Abstandsregeln zur Eindämmung der Pandemie verhängt und anders als andere Länder seine Grenzen offengelassen. Lukaschenko hat die Angst vor dem Coronavirus als "Psychose" abgetan und stattdessen Wodka-Trinken, Saunabesuche oder Eishockey-Spiele zur Bekämpfung des Virus empfohlen.