von Nico Fried Putin hat nur noch vier Unterstützer – bei Abstimmung in der UN-Generalversammlung stimmen 143 Staaten gegen Russland. Allerdings enthalten sich mit China, Indien und Südafrika auch drei Länder, die der Westen gerne auf seine Seite gezogen hätte.

Erstens kommt es manchmal anders - und zweitens als man denkt. Das hat sich nun bei den Vereinten Nationen in New York einmal mehr bewahrheitet. Wie geschlossen würde die Weltgemeinschaft die von Russland initiierten Schein-Referenden in vier ukrainischen Regionen und deren anschließende Annexion verurteilen? Vor der Abstimmung in der Generalversammlung der Vereinten Nationen war intensiv spekuliert worden, dass diesmal weniger Stimmen zusammenkommen könnten, als bei einer ersten Abstimmung im März, in der 141 Staaten den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt hatten. Besonders pessimistische Diplomaten fürchteten sogar, das Votum könne zu einer Blamage für den Westen, allen voran die USA werden.