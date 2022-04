Russland setzt dem polnischem Gaskonzern PGNiG zufolge seine Erdgaslieferungen durch die Jamal-Pipeline ins Nachbarland Polen aus.

Russland will seine Erdgaslieferungen an Polen am Mittwochmorgen einstellen. Das teilte der polnische Energiekonzern PGNiG am Dienstagabend mit. Der russische Gaskonzern Gazprom habe das Unternehmen über den Schritt informiert.

Grund sei die Weigerung Polens, seine Gasimport – wie vom Kreml gefordert – fortan in Rubel zu bezahlen.

Polen hat sich nach Regierungsangaben auf einen Lieferausfall vorbereitet, die Speicher seien gefüllt.

Der Schritt Russlands ist möglicherweise auch eine Reaktion auf neue Sanktionen Polens. Die Regierung in Warschau hat jüngst weitere Strafmaßnahmen gegen russische Personen und Firmen verhängt, darunter auch Energieunternehmen.

Ob der Lieferstopp Auswirkungen auf die Gasversorgung in Deutschland hat und ob die ausbleibenden Mengen in Polen durch Umleitung von Gas aus anderen europäischen Ländern ausgeglichen werden können, ist noch unklar.

Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.