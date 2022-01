Sehen Sie im Video: stern-Expertin über Deutschlands Rolle im Ukraine-Russland-Konflikt.









Ist es die richtige Entscheidung, dass Deutschland Waffenlieferungen ausschließt?

Deutschland ist da total restriktiv, weil die unheimlich Angst haben, es sich mit Russland zu verscherzen. Und ich denke, in diesem Moment sollte die Ukraine da nicht allein gelassen werden, weil auch schon eine Härte jetzt und eine Geschlossenheit des Westens Russland spüren sollte. Und sie vermuten eben genau, dass der Westen nicht geschlossen ist. Und je geschlossener der Westen ist, je deutlicher der Westen ist, desto größer sind die Chancen, dass Russland sich da eben auch nicht so viel rausnimmt. Also ich denke letztendlich müsste Deutschland da schon helfen. Das Argument, dass Deutschland im Zweiten Weltkrieg so viel Leid über die Welt gebracht, hat es in diesem Moment auch ein bisschen schwierig, weil Deutschland ja in viele Ecken der Welt Waffen liefert, zum Beispiel in den Nahen Osten und damit keine Probleme hat.

Welche Rolle spielt die Gaspipeline „Nord Stream 2“ zwischen Deutschland und Russland?

Der Westen hat damit ein Ass im Ärmel. Mit dieser Nord Stream-Verbindung, die Russland gerne haben möchte. Und zurzeit hängt die Entscheidung und es ist jetzt mittlerweile klar, dass wenn Russland sich bewegt und die Ukraine angreift, diese Pipeline jetzt erst mal nicht in Betrieb genommen wird.

Sollte die „Nordstream 2“ in der aktuellen Situation in Betrieb genommen werden?

Das wäre fatal und würde auch im Westen niemand verstehen, denke ich. Wenn Deutschland sagt, so mit dem Ukrainekonflikt gar nichts zu tun, das ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Wir machen, wir ziehen unser Ding durch. Zumal wir jetzt ja auch eine neue Regierung haben. Und Annalena Baerbock ganz deutlich im Wahlkampf gesagt hat Nordstream 2 darf nicht kommen, solange, solange da Russland derartig eskaliert. Und Scholz, der zögerlich ist SPD ist ja traditionell eher verständnisvoller, Russland und vor allem Putin gegenüber. Aber auch er hat ja jetzt zu verstehen gegeben, dass Nordstream 2 nicht kommen wird, sollte Putin sich da von dieser Grenze wegbewegen.





