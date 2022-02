Sehen Sie im Video: "Die Russen fürchten sich vor einem Krieg" – stern-Expertin über Putins Propaganda und Angst in der Bevölkerung.





























Wie wahrscheinlich ist es, dass Putin eine Invasion in der Ukraine plant?

Ich halte eine Invasion in die gesamte Ukraine, einschließlich Kiew oder einschließlich sogar der Westukraine halte ich von meinem Gefühl her für sehr unwahrscheinlich, weil ich mich einfach frage, was bringt Ihnen das? Die Ukraine ist mental ja schon verloren. Die kriegt er jetzt mit Panzern nicht mehr. Was anderes ist es, dass er diesen Druck so weit aufgebaut hat, jetzt da rauszukommen, ohne irgendwas zu eskalieren, ist auch schwierig. Also entweder er macht ja irgendwas anderes, Cyber-Attacken, oder er lässt es lokal in der Ostukraine noch mal eskalieren. Zum Beispiel gibt es immer noch die Variante, dass er einen Landstreifen zur besetzten Krim erobern könnte. Wenn man sich das auf der Karte anguckt, die zwei Städte erobern hauptsächlich. Und in diesen Städten ist die Stimmung nicht so eindeutig pro-ukrainisch wie in Kiew oder in der West-Ukraine. Also vielleicht will er lokal etwas eskalieren lassen oder probiert es lokal. Das könnte man sich noch vorstellen. Aber ich denke eben auch, dass diese ganze Invasion innerhalb von Russland sehr unpopulär ist. Er hat da versucht innerhalb Russlands die Propaganda wieder hochzufahren auf so eine Kriegs-Propaganda. Das hat aber nach vielen Analysen nicht geklappt. Die Russen sind eher ängstlich, die fürchten sich vor einem Krieg. Und die ganzen letzten Einsätze, die Putin so gedealt hat, zum Beispiel auch in Libyen. Die sind alle verdeckt, die waren so heimlich. Wir liefern Waffen, aber wir haben nichts damit zutun. Das sind in Ost-Ukraine alles irgendwelche Bergarbeiter, die sich Waffen organisiert haben. Das sind nicht wir. Aber jetzt muss man ja auch den Russen sagen, das sind wir, das sind eure Söhne. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Russland einen großen Konsens findet.

Mehr