Seit 2016 leitet Nicole Deitelhoff das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main.

von Michael Streck Die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff sieht im stern-Gespräch Raum für den Dialog zwischen den Großmächten Russland und USA. Und beklagt, dass viele, die Verhandlungen befürworten, vorschnell als Putin-Versteher einsortiert werden.

Frau Deitelhoff, Sie fordern, den Dialog im Ukraine-Krieg wieder anzustoßen. Beide Seiten sind aber doch total festgefahren in ihren Positionen. Sehen Sie überhaupt Spielraum für Gespräche?

Für direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine sehe ich momentan in der Tat nicht viel Spielraum, die sind gerade im Eskalationsmodus. Was ich meine, zielt eher auf den Dialog zwischen den Großmächten Russland und den USA. Und da ist in den vergangenen Wochen durchaus auch ein bisschen Bewegung reingekommen.