„Alles Gute zum Tag der Marine" steht auf dem Plakat, das zur Feier des Tages am 31. Juli aufgehängt wurde. Darunter ein Bild eines Flugzeugträgers. Das Problem: Das Bild zeigt kein russisches Schiff, sondern die US-amerikanische USS George HW Bush.

Das in der Stadt Tjumen in Westsibirien aufgehängte Plakat wurde kurze Zeit später wieder entfernt. Russischen Medienberichten zufolge sei das Plakat von Unbekannten aufgehängt worden.

„Die Vertreter der Marine machen selbst Plakate, aber für dieses Plakat an diesem Ort sind sie nicht verantwortlich. Dies ist ein nicht autorisiertes Plakat. Es wurde bereits entfernt", erklärte demnach die Stadtverwaltung von Tjumen.

Ob man der Stellungnahme glauben schenken darf, ist unklar. Fest steht jedoch: Es war nicht der erste Fauxpas dieser Art.

Der Länder-Risikoanalyst Alex Kokcharov postete auf Twitter eine Übersicht von vier Beispielen, in denen sich die russische Propaganda in Vergangenheit an amerikanischen Vorbildern bedient hat.

Absurd an dem neuen fehlerhaften Plakat: Russlands Marine besitzt einen einzigen Flugzeugträger. Die Admiral Kusnezow. Die Gefahr für Verwechslungen ist also eigentlich nicht allzu hoch.

