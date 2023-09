Mitten im Krieg muss der ukrainische Verteidigungsminister wegen Korruptionsskandalen seinen Posten räumen. Sein Nachfolger Rustem Umjerow ist erst wenige Jahre im Parlament – und hat nun vor allem eine Aufgabe.

In der seit über 18 Monaten im Abwehrkampf gegen die russische Armee steckenden Ukraine wird erstmals seit Kriegsbeginn eines der beiden vom Präsidenten bestimmten Schlüsselministerien neu besetzt. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte am Sonntag in seiner Abendansprache die Entlassung von Verteidigungsminister Olexij Resnikow an, der vom Krimtataren Rustem Umjerow ersetzt wird.

Der Entlassung des als äußerst loyal geltenden Resnikows waren öffentliche Skandale um überteuerte Käufe von Lebensmitteln und Winterausrüstung für die Armee vorangegangen. Besonders in Bedrängnis geraten sein dürfte Resnikow jedoch wegen der systematischen Korruption bei den Kreiswehrersatzämtern und den dazugehörigen medizinischen Musterungskommissionen. Für Beobachter ist es schwer vorstellbar ist, dass das Ausmaß des Freikaufs vom Wehrdienst der Ministeriumsführung in Kiew wirklich unbekannt war.

Will Selenskyj von Korruption im Land ablenken?

Mit der Entlassung Resnikows, der nach Gerüchten möglicherweise zum neuen Botschafter in London gemacht werden soll, versucht Selenskyj ukrainischen Beobachtern zufolge auch die Aufmerksamkeit von sich und seiner Personalpolitik abzulenken.

Resnikow zeigte sich am Montag lächelnd mit seinem unterzeichneten Entlassungsgesuch bei Facebook. Für den 57-jährigen Juristen dürfte damit in dieser Woche eine der intensivsten und stressigsten Perioden in seinem Leben enden. Die Aussicht auf den möglichen Botschafterposten beim verbündeten Großbritannien im komfortablen London dürfte ihm den Abschied versüßen.

Nachfolger Umjerow gilt dabei im politischen Kiew ebenso wie seine Vorgänger als Mann des Präsidentenbürochefs Andrij Jermak. "Das heißt, es ändert sich nur der Familienname", schrieb der Chefredakteur der Internetseite Censor.net, Jurij Butussow. Die Hauptsache sei es, dass der Informationsfluss zum Präsidenten weiter von Jermak kontrolliert werde. "Und derjenige, der in die Ohren von Selenskyj gelangt, der kann Probleme in überhaupt allen Bereichen lösen", betonte der Journalist. Für Selenskyj besonders wichtig sei es, dass er vorerst vor allen Korruptionsskandalen und inkompetenten Entscheidungen unter Verweis auf den neuen Minister geschützt werde.

Rustem Umjerow: der politische Nachzügler

Der 41-jährige Umjerow stieg dabei spät in die öffentliche Politik ein. Im Gebiet Samarkand in Usbekistan geboren, kommt er aus einer 1944 von den sowjetischen Machthabern nach Zentralasien deportierten Familie von Krimtataren. Erst Ende der 1980er Jahre gelang ihnen die Rückkehr in das heimatliche Aluschta an der Südküste der Schwarzmeerhalbinsel. Als ausgezeichneter Schüler erhielt er 1999 ein Stipendium für ein Austauschjahr in den USA. Nach Studienabschlüssen in Wirtschaft und Finanzen arbeitete er in verschiedenen Unternehmen, zuletzt in der Investmentbranche.

Parallel engagierte sich der verheiratete Vater von zwei Kindern im Umfeld der krimtatarischen Selbstverwaltung und wurde 2007 zum Berater des damaligen Vorsitzenden des Medschlis der Krimtataren, Mustafa Dschemiljew. Nach der Annexion der Halbinsel Krim 2014 gehörte Umjerow zu den Unterhändlern, die sich mit türkischer Vermittlung um die Freilassung von aus politischen Gründen von Russland inhaftierten Krimtataren einsetzten.

Als Parteiloser gelangte er über die Liste der westlich orientierten Partei "Holos" (Stimme) 2019 ins Parlament. Er beschäftigte sich vor allem mit Fragen der russisch annektierten Krim. Nach dem Einmarsch der Russen vor gut 18 Monaten begann der Aufstieg des gut in der Türkei vernetzten Umjerow bei den Verhandlungen mit der russischen Seite in Istanbul. Im September 2022 wurde dem Investmentprofi dann zwischenzeitlich die Leitung des Fonds für Staatsvermögen übertragen.

Ein Jahr später ist Umjewrow designierter Verteidigungsminister. Seine Ernennung durch das Parlament wird noch in dieser Woche erwartet. Ob er einen ähnlich guten Draht zu den westlichen Verbündeten entwickeln kann, muss er noch unter Beweis stellen.