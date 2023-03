Explosionen in Militäreinrichtungen oder Schäden an der Infrastruktur – ukrainische Freiwilligen-Bataillone fügen Russland durch Sabotageakte immer wieder schmerzliche Nadelstiche zu. Doch in ihren Reihen kämpfen auch Nationalisten bis hin zu Neonazis. Für Kiew wird der Umgang mit ihnen zur Gradwanderung.