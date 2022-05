von Christoph Koch Seit 1991 leiden Abertausende amerikanische Veteranen des Golfkrieges unter schweren Nervenerkrankungen, einige bekamen Hirntumore. Über die Ursache wurde lange gerungen. Gen-Analysen lösten das Rätsel.





Am 18. und 19. Januar 1991, kurz nach Beginn des Golfkriegs, gelang den Luftwaffen der Anti-Saddam-Koalition ein schwerer Schlag gegen den Diktator, der zuvor in Kuwait eingefallen war: Ihre Bomben und Raketen zerstörten seine Kampfmittel-Fabrikationsanlagen am Tharthar-See nordwestlich von Bagdad. Dabei wurden offenbar große Mengen chemischer Kampfstoffe freigesetzt, die der Tyrann für den Krieg bereitgehalten hatte.