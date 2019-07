Salvini weist Seehofer bei Flüchtlingsrettung ab – Italien sei keine "Müllhalde"

Italiens Innenminister Matteo Salvini hat die Bitte von Bundesinnenminister Horst Seehofer zurückgewiesen, italienische Häfen für aus Seenot gerettete Flüchtlinge wieder zu öffnen. Der Chef der rechts stehenden Lega sagte am Samstagabend, man könne die Migranten hingegen in ein Auto setzen und sie zur deutschen Botschaft fahren. Die Zeiten seien vorbei, in denen Italien als "Müllhalde" für Probleme gesehen worden sei, die Europa nicht habe erkennen wollen. In Lampedusa ist in der Nacht zu Sonntag das italienische Schiff "Alex" mit Dutzenden Menschen an Bord eingelaufen. Die italienischen Behörden beschlagnahmten das Schiff. Wo die Menschen jetzt hingebracht werden, ist noch unklar. Das deutsche Boot "Alan Kurdi" hatte ebenfalls in der italienischen Mittelmeerinsel anlegen wollen - wie zuvor jüngst die "Sea Watch 3". Angesichts drohender Strafen steuert das Schiff mit 65 Migranten an Bord nach Angaben der Hilfsorganisation Sea-Eye nun Malta an. "Wenn die Staats- und Regierungschefs ihre Kritik am italienischen Innenminister (Matteo Salvini) ernst meinen, können sie uns auf Malta einlaufen lassen", sagte Einsatzleiter Gorden Isler in einer versendeten Sea-Eye-Mitteilung. Das Boot soll noch am Sonntag Malta erreichen.