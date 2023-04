Locker für die Anhänger: Marin beim Wahlkampf in einem Einkaufszentrum in Lappeenranta

von Fabian Huber Im Ausland wird Finnlands junge Ministerpräsidentin Sanna Marin gefeiert – zu Hause bangt sie um ihr Amt. Unterwegs im Wahlkampf mit einer Frau, die sagt, dass sie sich nicht verbiegen will.

Diesen Artikel können Sie auch hören:

Wenn Politikeruniformen etwas über ihre Träger erzählen, die biederen Hosenanzüge also etwas über Angela Merkel, die leicht zu großen Jacketts etwas über Markus Söder, dann fängt man bei Sanna Marin am besten mit der Lederjacke an: mattschwarz, an den Schultern leicht gepolstert. Die Rüstung einer Frau, die sich nicht verbiegen lassen will. Die finnische Ministerpräsidentin trägt sie mal offen, mal geschlossen, mal beim Rockkonzert, mal beim Staatsbesuch. Und natürlich trägt sie sie auch jetzt, im übervollen Hörsaal der Universität von Lappeenranta, an einem Wahlkampffreitag, gut zwei Wochen vor der Entscheidung.