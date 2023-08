von Andrzej Rybak Seit über einem Jahr haben russische Truppen das Kernkraftwerk in Enerhodar besetzt. Seitdem leben die Menschen im nahen Saporischschja in Angst vor einer möglichen Sprengung. Für einen möglichen Gau haben die Behörden detaillierte Pläne ausgearbeitet.

Das Dosimeter, das Michail Kostenezkij an einen Strauch im Innenhof des Gesundheitsamtes von Saporischschja aus seiner Tasche holt, sieht aus wie die Fernbedienung einer Klimaanlage. Der Radiologe zeigt auf das Display, in dem sofort das Ergebnis der Messung erscheint: 0,07 Mikrosievert pro Stunde. "Das ist der normale Wert, etwa so hoch wie in Deutschland", sagt der Arzt, der in der Ukraine als Koryphäe auf seinem Gebiet gilt. "Überall in der Region messen wir die Radioaktivität rund um die Uhr, in Abstand von einer bis zwei Stunden: Sollten die Russen etwas mit dem Kraftwerk in Enerhodar anstellen, werden wir es sofort wissen."