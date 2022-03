Sehen Sie im Video: Kilometerlange russischer Militärkonvoi auf dem Weg nach Kiew.









Das private US-Unternehmen MaxarTechnologies veröffentlichte am Freitag hochauflösende 3D-Statellitenbilder, die einen russischen Militärkonvoi zeigen, der sich langsam auf Kiew zubewegt. Die Aufnahmen sollen bereits am Montag entstanden sein. In Washington sagte ein Beamter aus dem Verteidigungsministerium, dass die russischen Truppen noch 25 Kilometer vom Stadtzentrum Kiews entfernt seien. Die russische Armee setzte am Donnerstag den Beschuss ukrainischer Städte fort, konnte aber offenbar weiter nur wenig entscheidende Geländegewinne verzeichnen. Die russische Invasion soll mittlerweile Tausende Menschen das Leben gekostet haben. Die russische Armee räumte knapp 500 getötete eigene Soldaten ein, die ukrainische Seite sprach dagegen von über 9000 gefallenen russischen Soldaten. Angaben zu eigenen Verlusten machte die Ukraine nicht, Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Unterdessen haben sich die Ukraine und Russland auf die Schaffung humanitärer Korridore für die Evakuierung von Zivilisten verständigt. Während der Flucht aus den Kampfgebieten sei eine Feuerpause in der Umgebung der Korridore möglich, berichtete die ukrainische Seite. Anfang kommender Woche wolle man sich zu weiteren Verhandlungen mit einer Delegation aus Russland treffen.

Mehr