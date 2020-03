In Saudi-Arabien sind Insidern zufolge drei ranghohe Mitglieder des Königshauses wegen Putschplänen festgenommen worden. Unter ihnen seien, der jüngere Bruder von König Salman, Prinz Ahmed bin Abdulasis und der Neffe des Königs, Prinz Mohammed bin Najef. Dies sagten am Samstag mehrere mit dem Vorfall vertraute Personen. Kronprinz Mohammed bin Salman, der Sohn des Königs und de facto Regent des ölreichen Landes, werfe den Prinzen vor sie hätten einen Staatstreich ausführen wollen, und deshalb Kontakt mit ausländischen Mächten gehabt, unter anderen mit den USA. Mit den jüngsten Festnahmen habe Kronprinz Mohammed seine Macht gefestigt, sagte ein Insider. Kronprinz Mohammed hatte 2017 in einer Palastrevolte Mohammed bin Najef als Thronerbe verdrängt. Damals rief er einen Kampf gegen Korruption aus und ließ mehrere Mitglieder des Königshauses sowie prominente Staatsbürger festnehmen und monatelang in einem Hotel in Riad festhalten. Als erstes hatte das Wall Street Journal von den Festnahmen berichtet, die Pressestelle der saudischen Regierung gab zunächst keine Stellungnahme ab. Ein Insider sagte, der 84-jährige König unterstütze das Vorgehen des 34-jährigen Kronprinzen und habe die Haftbefehle unterzeichnet.