Fünf Todesurteile ausgesprochen: Im Fall des vor mehr als einem Jahr ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi, hier Archivbilder, hat ein Gericht in Saudi-Arabien fünf Todesurteile verhängt. Drei weitere Angeklagte seien zu Haftstrafen verurteilt worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Riad am Montag mit. Auch gegen einen ehemaligen Berater der königlichen Herrscherfamilie sei ermittelt worden. Gegen ihn sei aber keine Anklage erhoben und der Mann sei daher wieder freigelassen worden. Ein Sprecher der ermittelnden Behörden, SHALAAN AL-SHALAAN, sagte dazu am Montag in Riad: "Alle Verdächtigen waren Gegenstand der Ermittlungen durch den öffentlichen Staatsanwalt. Die, die überführt wurden, wurden vor Gericht gestellt und die anderen entsprechend freigelassen, mangels ausreichender Beweise. Gegen den ehemaligen Berater der Königsfamilie, Saud al Qahtani, war auch ermittelt worden, aber gegen ihn wurde keine Anklage erhoben, weil es keine Beweise gegen ihn gab." Der Journalist Jamal Khashoggi, hier weitere Archivbilder, war am 2. Oktober 2018 im saudiarabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. Der Fall sorgte weltweit für Aufregung. Khashoggi war ein Kritiker von Kronprinz Mohammed bin Salman. Laut türkischer Führung wurde der Mord von höchster saudischer Stelle angeordnet. Es gab auch Vorwürfe, dass der Kronprinz den Mord angeordnet habe. Beides wurde von der Führung in Riad zurückgewiesen.