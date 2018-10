Saudi-Arabien hat im Fall des getöteten regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi weitere Details in Umlauf gebracht. Ein hochrangiger Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, sagte, der 59-Jährige sei durch einen Würgegriff gestorben. Die saudische Regierung habe Jamal Khashoggi überzeugen wollen, in das Königreich zurückzukehren. Ein nach Istanbul gesendetes Team habe seine Anweisungen überschritten und schnell Gewalt angewendet. Jamal Khashoggi habe sich widersetzt. Die Leiche sei in einen Teppich eingewickelt und in einem Auto des Konsulats weggeschafft worden. Sie sei an einen lokalen Helfer übergeben worden. Man wolle herausfinden, wo sie entsorgt worden sei. Die türkischen Behörden hatten unter anderem in einem Waldstück bei Istanbul nach den sterblichen Überresten gesucht. Aus türkischen Regierungskreisen hieß es, die Ermittler würden über kurz oder lang den Leichnam finden. Zuvor hatte der Westen den Druck auf Saudi-Arabien erhöht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Samstag gesagt, Meinungs- und Pressefreiheit seien auf der Welt längst nicht selbstverständlich. "Wenn wir jetzt gerade über Saudi-Arabien reden. Die schrecklichen Vorkommnisse, wo immer noch nichts aufgeklärt ist, und wo wir natürlich Aufklärung fordern." US-Präsident Donald Trump sagte, er sei nicht zufrieden. Jamal Khashoggi, der zuletzt in den USA lebte, wollte am 2. Oktober im Konsulat Dokumente für seine bevorstehende Hochzeit holen. Seine Verlobte twitterte nun die Worte: "Das Herz trauert, die Augen weinen. Von dir getrennt zu sein, betrübt uns alle. Mein lieber Jamal."