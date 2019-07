Erneut Leben gerettet: Nur einen Tag nach der Übergabe von 65 Migranten an die maltesische Marine hat das Rettungsschiff "Alan Kurdi" im Mittelmeer wiederum Bootsflüchtlinge aufgenommen. Der Regensburger Verein Sea-Eye teilte am frühen Dienstagmorgen mit, vor Libyen 44 Menschen an Bord genommen zu haben. Sie stammten aus Syrien, Libyen, Pakistan, Bangladesch und Guinea. Unter den Geretteten seien auch drei Kinder im Alter zwischen 15 Monaten und vier Jahren. Die Flüchtlinge seien nach eigenen Angaben am frühen Samstagmorgen in der libyschen Hafenstadt Zuwara gestartet. Der Einsatzleiter des Schiffes, Gordon Isler, hatte am Montag an Bord der "Alan Kurdi" gesagt: "Wir haben uns derweil auf den Weg gemacht zurück in die libysche SAR Zone. Das ist einfach so, dass unsere Missionszeit noch gut eine Woche andauert und meine Crew hat ganz klar gesagt: Wir haben 65 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Wir haben gesehen, dass Malta sich seiner Verantwortung nicht entzogen hat. Wir haben innerhalb von acht Stunden haben .... hat die Bundesregierung federführend zusammen mit der maltesischen Regierung und der Europäischen Kommission eine politische Lösung für unsere 65 Geretteten gefunden. Und das hat uns gleichermaßen überrascht wie erfreut." Geplant sei nun, die Geretteten an die maltesische Marine zu übergeben. Die Behörden Maltas hätten bereits den Rettungseinsatz koordiniert. Nach der Übergabe werde die "Alan Kurdi" ihren Einsatz im Such- und Rettungsgebiet vor Libyen fortsetzen. Das Schiff "Alan Kurdi" ist benannt nach einem kleinen kurdisch-syrischen Jungen, der 2015 ums Leben gekommen war beim Versuch, mit seiner Familie Europa zu erreichen.