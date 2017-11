Die US-Demokraten haben bei Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey wichtige Siege gegen die Republikaner von Präsident Donald Trump erzielt. Besonders die Abstimmung in Virginia galt als Gradmesser für die 2018 anstehenden Kongresswahlen und als Stimmungstest ein Jahr nach Trumps Sieg bei der Präsidentschaftswahl. In dem Bundesstaat schlug der Demokrat Ralph Northam am Dienstag den Republikaner Ed Gillespie, der sich den Präsidenten zum Vorbild genommen und auf einen konfrontativen Wahlkampf gesetzt hatte. Trump hatte sich für Gillespie eingesetzt, distanzierte sich aber von ihm nach der Niederlage umgehend. In New Jersey siegte der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, Phil Murphy. Der frühere Investmentbanker löst den unpopulären republikanischen Gouverneur Chris Christie ab, der Trump nahestand. Auch bei zeitgleich stattfindenden Regional- und Kommunalwahlen feierten die Demokraten mehrere prestigeträchtige Erfolge. So wurden New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio und sein Kollege in Boston, Marty Walsh, klar wiedergewählt. Die Demokraten hatten darauf gesetzt, endlich aus den schwachen Umfragewerten des Präsidenten Kapital schlagen zu können Bei den Zwischenwahlen in einem Jahr zur Halbzeit von Trumps laufender Amtsperiode hoffen sie, wenigstens eine der beiden Parlamentskammern zurückerobern zu können. Derzeit halten die Republikaner die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus.