Die Berge von Plastikmüll scheinen zu wachsen, wie hier in Berlin zum Jahreswechsel, aber auch weltweit. Die EU-Kommission hat erklärt, sie wolle mit einem Verbot von einigen Einwegplastikartikeln die Umwelt besser schützen. Besteck, Teller, Trinkhalme oder Wattestäbchen aus Kunststoff sollen vom Markt genommen werden, sagte am Montag in Brüssel Frans Timmermans, Erster Vizepräsident der Kommission. Voraussetzung sei, dass erschwingliche Alternativen zur Verfügung stünden. Zudem sollen die Mitgliedsstaaten dafür sorgen, dass weniger Lebensmittelverpackungen und Getränkebecher aus Kunststoff verwendet werden. In Berlin forderte Rolf Buschmann, Experte für technischen Umweltschutz der Organisation BUND, die Konzerne mehr in die Pflicht zu nehmen: O-Ton: "Wir müssen natürlich viel stärker auch die Hersteller dazu animieren, ihre Produkte neu zu überdenken, entsprechend ökologisch zu konzipieren. Öko-Design ist das Schlagwort der Zukunft. Das geht um mehr als Energie-Effizienz, Öko-Design war bisher nur Energie-Effizienz. Jetzt brauchen wir auch Material-Schlauheit in den Produkten. Das heißt, die Produkte müssen kreislauffähig sein, sie müssen möglichst wiederverwendbar sein und zum Schluss letztendlich zumindestens recyclefähig." Die Vorsitzende der Bündnisgrünen, Annalena Bärbock, sagte mit Blick auf die deutsche Politik ebenfalls am Montag in Berlin: O-Ton: "Was hier in Deutschland eigentlich der Irrsinn ist, dass wir Rohöl in Energie teuer besteuern, aber Rohöl in Plastik eben nicht, was zu einer Subvention von 80 Millionen Euro pro Jahr in Deutschland beiträgt." Der Vorschlag der EU soll erklärtermaßen die Meere sauberer machen, hier Archivbilder aus Taiwan. Kunststoffe stellen 85 Prozent der Abfälle in den Meeren. Zudem landet Plastik auch in den Lungen und auf den Tellern der Menschen. Gleichzeitig dürfte sich die EU durch eine frühe Umstellung der Produktion eine Vorreiterrolle in dem Bereich erhoffen. Es ist laut EU eine Chance für die Europäische Union, neue und umweltfreundliche Produkte auf die globalen Märkte zu bringen, die künftig weltweit sehr gefragt seien dürften.