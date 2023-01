Es sind schockierende Szenen, eingefangen von einer Überwachungskamera in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana. Ein vierjähriger Junge spielt mit einer geladenen Pistole in einem Mehrfamilienhaus.Als wäre es ein harmloses Spielzeug fuchtelt, das nur mit einer Windel bekleidete Kind, im Treppenhaus mit der Waffe herum.Glücklicherweise wurden Nachbarn auf die Szene aufmerksam und riefen die Polizei bevor etwas schlimmeres passieren konnte.Die Polizei konnte den Vater des Jungen in seiner Wohnung ausfindig machen.Der vorbestrafte Mann leugnete zunächst eine Waffe zu besitzen.Doch die Polizei entdeckte die Pistole wenig später in seiner Wohnung.Anschließend behauptete der Vater, dass er geschlafen hatte, als sein Sohn mit der Waffe die Wohnung verließ.Die Polizei nahm den vorbestraften Mann fest - nun muss er sich dem Vorwurf der Vernachlässigung stellen.Ein geschockte Nachbarin, die das Kind entdeckte, erzählte: „Er hat einfach...Piu, piu, piu gemacht."