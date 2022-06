In Oslo sind am Freitagabend Schüsse gefallen. Zwei Menschen starben, mehrere wurden verletzt

In der Nacht sind unter anderem vor einem Osloer Nachtclub tödliche Schüsse gefallen. Zwei Menschen starben, mehrere wurden teils schwer verletzt. Die Polizei ermittelt laut AFP wegen eines "Terroranschlags".

Bei Schüssen vor einem Nachtclub in der norwegischen Hauptstadt Oslo sind zwei Menschen getötet worden. Es habe zudem mehrere Schwerverletzte gegeben, twitterte die Polizei in Oslo am frühen Samstagmorgen. Kurz nach dem Vorfall sei ein Mensch in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Einsatzleiter Tore Barstad sagte laut norwegischem Sender NRK, alles deute darauf hin, dass es sich um einen Einzeltäter handele. Es habe drei Schwerverletzte gegeben. 19 Menschen seien medizinisch versorgt worden.

Dem Sender zufolge gab es mindestens drei Tatorte. Wie die Polizei laut AFP am Samstagmorgen bekannt gab, ermittle sie wegen des Verdachts eines "Terroranschlags". Angaben zum Alter oder zur Identität des Festgenommenen machte die Polizei zunächst nicht. Laut NRK soll er aber polizeibekannt sein.

Tödliche Schüsse in Oslo: Augenzeugen berichten

Der Festgenommene habe sich bislang nicht geäußert. Die Polizei habe seine Wohnung durchsucht, berichtete NRK. Bei dem Angriff seien Schusswaffen verwendet worden, von denen zwei sichergestellt worden seien, zitierte NRK Barstad. Ein Reporter war Augenzeuge und erzählte, er habe einen Mann mit Tasche zu dem Tatort kommen sehen, er habe eine Waffe genommen und begonnen zu schießen. Im Nachtclub habe es eine Panik gegeben, zitiert der Sender einen anderen Augenzeugen.

Die Zeitung "Aftenposten" berichtete, der Nachtclub Londoner Pub befinde sich in einer beliebten Straße im Zentrum von Oslo. In dem Nachtclub für Schwule seien mehrere Schüsse gefallen. Zivilisten hätten bei der Festnahme des Verdächtigen geholfen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf die Polizei. Am Samstag soll in Oslo eigentlich die Pride-Parade zum 40. Mal stattfinden. Die Veranstalter haben einen Krisenstab eingerichtet und am Morgen mitgeteilt, dass die Events rund um den Pride abgesagt sind.