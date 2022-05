Texas hat seit Langem einige der laschesten Waffengesetze in den USA. Erst vergangenes Jahr lockerte der US-Bundesstaat (wiederholt) die ohnehin verhandelbaren Auflagen.

Es ist eines der opferreichsten Schulmassaker in der US-Geschichte: Ein 18-Jähriger ist in eine Grundschule im Bundesstaat Texas gestürmt und hat mindestens 19 Kinder erschossen (mehr über die Hintergründe lesen Sie hier). Und wieder wird über die laxen US-Waffengesetze gestritten.

"Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden", sagte US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. "Die Vorstellung, dass ein 18-jähriger Junge in ein Waffengeschäft gehen und zwei Angriffswaffen kaufen kann, ist einfach falsch." Und doch ist es in Texas tatsächlich so einfach.

Texas, eine "Bastion der Freiheit"