Die Krisen der Welt pochen an die Türen der Schweiz. Erkundungstour in einem Land unter Druck

von Nico Fried Die Eidgenossen streiten über ihre strauchelnden Banken und die wankende Neutralität – was bleibt von dem, was die Schweiz schon lange nicht mehr ist?

Flug Swiss LX 997 landet drei Minuten zu früh in Zürich. Strahlender Sonnenschein fällt auf das Rollfeld. An einer gläsernen Passagierbrücke wienern zwei Reinigungskräfte die Scheiben blank. Der Geldautomat der kollabierten Credit Suisse in der Empfangshalle wirft anstandslos 100 Franken aus. Pünktlich, sauber, zuverlässig – willkommen in der Schweiz. Alles wie immer. Warum sind wir dann hier?

Die Schweiz steht seit Wochen in der Kritik. Der US-Botschafter in Bern sprach jüngst undiplomatisch von der größten Krise seines Gastlandes seit dem Zweiten Weltkrieg, die "Financial Times" von weltweiten Zweifeln an der Stabilität des Schweizer Systems – Helvetia als Watschenfrau.