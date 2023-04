In Sudans Hauptstadt Khartum schießen Panzer. Kampfflugzeuge fliegen durch den Rauch, ein Flughafen wird gestürmt. Zahlreiche Tote werden befürchtet. Der Machtkampf zwischen Sudans Oberbefehlshaber und seinem Vize ist zu einem offenen Kampf eskaliert.

Im Sudan haben sich die Armee und eine wichtige paramilitärische Gruppe im Zuge eines Machtkampfs schwere Gefechte geliefert. In der Hauptstadt Khartum wurde am Samstag bis in den Abend schweres Artilleriefeuer gemeldet. Die Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und den an der Übergangsregierung beteiligten Rapid Support Forces (RSF) fokussierten sich etwa auf den Flughafen, den Präsidentenpalast und den staatlichen Rundfunksender. Panzer und Kampfflugzeuge waren im Einsatz.

Offizielle Angaben zu Toten und Verletzten gab es zunächst nicht. Es wurden allerdings zahlreiche Tote bei dem seit dem Morgen andauernden Beschuss befürchtet. Das sudanesische Ärztekomitee sprach am Abend von einer großen Zahl von Opfern, die noch gezählt würden. Ein Mann starb in einem Auto, das von einem Panzer überrollt wurde, wie die DPA erfuhr. Mindestens vier Menschen verloren beim Beschuss im Norden der Stadt ihr Leben. Einwohner zeigten online Bilder von Munition, die in Wohnräumen eingeschlagen war. In Khartum waren Augenzeugen zufolge mindestens zwei Panzer im Einsatz.

Ein DPA-Reporter berichtete von weitgehend menschenleeren Straßen im Norden Khartums. Schüsse, Artillerie und Explosionen aus mindestens drei Richtungen seien zu hören gewesen. Laut Medien kämpften Militär und RSF in mehreren Bundesstaaten. In der Stadt Merowe nahmen die RSF nach eigenen Angaben ägyptische Soldaten fest. Ägypten arbeitet eng mit dem Sudan zusammen. Eine Bestätigung dafür blieb aus.

In Sudan eskaliert der Machtkampf

Die RSF erklärten, sudanesische Soldaten seien am Samstagmorgen in ihr Hauptquartier einmarschiert. RSF-Kräfte griffen den Flughafen in Khartum an. Berichten zufolge wurden mehrere zivile Flugzeuge zerstört. Die RSF meldeten zunächst, den Präsidentenpalast und den Flughafen unter ihre Kontrolle gebracht zu haben. Die sudanesische Armee widersprach. Die Angaben beider Seiten konnten nicht unabhängig bestätigt werden. Die Luftwaffe griff Stützpunkte der RSF an.

Seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Omar al-Baschir im April 2019 hat das Militär unter der Führung von General Abdel Fattah al-Burhan die Macht im Land. Armee und RSF unter Anführer Mohammed Hamdan Daglo hatten im Herbst 2021 gemeinsam erneut die Macht übernommen, in den vergangenen Monaten mehrten sich aber die Spannungen zwischen den beiden militärischen Anführern. Der Streit verzögert den von Machthaber al-Burhan versprochenen Übergang zu einer zivilen Regierung. Bei einer Eskalation wurden gewaltsame Zusammenstöße befürchtet, die in einen Bürgerkrieg münden könnten.

Die RSF hatten erst vor wenigen Tagen ihre Einheiten mobilisiert, nachdem das Militär die Ernennung eines Premierministers und damit die Machtübergabe erneut verzögert hatte. Beobachter sahen darin eine Drohgebärde Daglos gegen Oberbefehlshaber al-Burhan. Zuletzt hatte sich Daglo für einen schnellen Übergang zu einer Zivilregierung ausgesprochen und sich damit in Opposition zu al-Burhan gestellt.

Al-Burhan warf den RSF in einem TV-Interview Angriffe auf strategische Ziele und sein Haus vor. Die Lage sei wieder unter Kontrolle, sagte er trotz der Kämpfe am Samstagnachmittag dem Sender Al-Dschasira. RSF-Anführer Mohammed Hamdan Daglo forderte bei Al-Dschasira, al-Burhan und seine Verbündeten vor Gericht zu bringen. Al-Burhan werde entweder gefangen genommen "oder wie ein Hund sterben", sagte er. Er gab dem Machthaber die Schuld an dem Konflikt.

Die Eskalation löste weltweit Besorgnis aus. UN-Generalsekretär António Guterres forderte die Konfliktparteien auf, "die Feindseligkeiten unverzüglich einzustellen, die Ruhe wiederherzustellen und einen Dialog zur Lösung der aktuellen Krise einzuleiten". Jede weitere Eskalation werde verheerende Auswirkungen auf die Bevölkerung haben. Die Staaten der Region müssten zur Entschärfung des Konflikts beitragen. Auch US-Außenminister Antony Blinken und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderten ein Ende der Gewalt.

Das Auswärtige Amt in Berlin sprach von "schweren bewaffneten Auseinandersetzungen", die auch den Flughafen Khartum beträfen. Dort sei der Flugbetrieb offenbar ausgesetzt worden, hieß es. Die Lage sei unübersichtlich. "Bleiben Sie an einem sicheren Ort und meiden Sie alle Fahrtbewegungen", mahnte das Ministerium. Airlines aus Saudi-Arabien und aus Ägypten setzten ihre Flüge in das Land aus.

2013 hatten sich die RSF aus Milizen im westlichen Bundesstaat Darfur zusammengeschlossen. Bei dem jahrzehntelangen Konflikt dort galten die RSF als brutale Unterstützer der arabisch dominierten Regierung gegen die afrikanische Minderheit. Die Gruppe und ihr Anführer Daglo wurden für Menschenrechtsverletzungen wie Massenvergewaltigungen verantwortlich gemacht.

Militärputsch im Sudan im Jahr 2021

Nach dem Sturz von Langzeitdiktator al-Baschir 2019 galt Daglo als mächtigster Mann im Sudan. Die Regierungsgeschäfte übernahm aber al-Burhan, der Generalinspekteur der sudanesischen Streitkräfte. Dieser revanchierte sich bei Daglo und verzichtete zunächst darauf, die RSF in das staatliche Militär einzugliedern. Daglo wurde al-Burhans Stellvertreter im regierenden Übergangsrat.

2021 kam es erneut zu einem Militärputsch. Zuvor hatte es in dem wirtschaftlich kriselnden Land Proteste gegen das Militär und die Zivilregierung gegeben, die das Militär zwischenzeitlich eingesetzt hatte. Im Zuge der Transformation müssten die RSF nun in das Militär eingegliedert werden. Dadurch verschlechterte sich das Verhältnis der beiden Generäle. Daglo unterstellt al-Burhan, sein Amt als De-Facto-Staatschef nicht aufgeben zu wollen.

Sudans ehemaliger Premierminister Abdalla Hamdok, der von 2019 bis 2021 im Amt war, bevor er vom Militär entmachtet wurde, rief zu einer friedlichen Lösung auf. Noch sei es dazu nicht zu spät, sagte der Politiker und warnte vor einem Kampf gegen das eigene Volk. In dem nordostafrikanischen Staat leben rund 46 Millionen Menschen.