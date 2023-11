Schwester von Donald Trump: Maryanne Trump Barry gestorben

Die ältere Schwester von Ex-US-Präsident Donald Trump, Maryanne Trump Barry, ist tot. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Trump Barry war bis 2019 Richterin am U.S. Court of Appeals.

Maryanne Trump Barry, die ältere Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien, darunter die Sender ABC und CNN.

Nach Angaben von ABC wurde sie gegen 4 Uhr morgens in ihrer Wohnung in New York entdeckt. Es gebe keine Anzeichen für Fremdeinwirkung oder Verletzungen. Die Gerichtsmedizin werde die Todesursache untersuchen, hieß es weiter.

Maryanne Trump Barry trat im Zuge von Ermittlungen gegen Vater und Geschwichter zurück

Die Republikanerin Barry war bis zu ihrer Pensionierung 2019 Richterin am US-Berufungsgericht für den dritten Bezirk. Sie wurde 1983 vom damaligen Präsidenten Ronald Reagan an das US-Bezirksgericht für den Bezirk New Jersey und 1999 vom damaligen Präsidenten Bill Clinton an das US-Berufungsgericht für den dritten Bezirk in Philadelphia berufen.

Nachdem ihr Bruder bei den Präsidentschaftswahlen 2016 gewonnen hatte, gab Barry laut dem Sender NBC ihr Amt am Gericht auf und wurde Anfang 2017 inaktiv.

Barry trat schließlich im Zuge von Untersuchungen wegen möglichen Steuerbetrugs durch ihren Vater und Geschwister zurück. Die Untersuchung wurde ergebnislos abgeschlossen, als Barry in den Ruhestand trat.

Trump Barry kritisierte ihren Bruder Donald

Maryanne Trump Barry galt als Kritikerin ihres jüngeren Bruders Donald. Die "Washington Post" berichtete im August 2020 von einem heimlich mitgeschnittenen Gespräch, in dem sie über den Ex-Präsidenten gesagt haben soll: "Er hat keine Prinzipien. Keine. Keine. Und seine Basis, ich meine, mein Gott, wenn man ein religiöser Mensch wäre, würde man den Menschen helfen wollen. Nicht das tun."

Wie ABC weiter berichtet, hat sich das Verhältnis zwischen den Geschwistern jedoch wieder verbessert. Der Ex-Präsident hielt sich mit Aussagen über sie zurück.

Donald Trump war von 2017 bis 2021 der Präsident der Vereinigten Staaten und beabsichtigt im nächsten Jahr erneut für das Amt zu kandidieren. Der 77-Jährige äußerte sich vorerst nicht zum Tod seiner Schwester.

