Sehen Sie im Video: Seattle: Trump will einmarschieren – Bürgermeisterin kontert





Seit mehreren Tagen besetzen Aktivisten in Seattle einen Straßenabschnitt im Stadtteil Capitol Hill. Die Polizei hat den Bereich am Montagabend bereits mit Barrikaden abgezäunt. Ihr Lager bezeichnen die Demonstrierenden bereits als autonome Zone. Die Polizei hat ihre Station in dem Viertel verlassen, um Spannungen und Auseinandersetzungen zu vermeiden. US-Präsident Donald Trump teilte auf Twitter mit, dass es sich bei den Menschen um inländische Terroristen und Linksradikale handelte. Trump forderte Bürgermeisterin Jenny Durkan auf, für Recht und Ordnung zu sorgen. Andernfalls werde er es tun. Durkan: "Die Drohung, in Seattle einmarschieren zu wollen, unsere Stadt zu spalten und Gewalt zu provozieren, ist nicht nur unerwünscht sondern wäre auch illegal. Eine Sache, die dieser Präsident niemals verstehen wird, ist, dass es keine Schwäche ist, seinem Volk zuzuhören. Es ist eine Stärke! Ein wahrer Anführer würde in den landesweiten Protesten, in der Trauer - insbesondere in der schwarzen Bevölkerung - und in dem Aufruf, eine antirassistische Gesellschaft zu sein, eine Möglichkeit für Amerika sehen, die Möglichkeit, eine bessere Nation zu werden." Die Bürgermeisterin sagte nicht, ob oder wann sie die Barrikaden um die rund 500 Protestierenden entfernen lassen werde. Seattle ist eine von mehreren Großstädten in den USA, in denen nach der mutmaßlichen Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten am 25. Mai Proteste ausgebrochen waren.