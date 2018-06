Auch Malta hat einem deutschen Rettungsschiff mit Migranten an Bord die Einfahrt in einen Hafen verwehrt. Weder habe Malta die Rettung koordiniert, noch sei es die zuständige Stelle dafür, sagte ein Regierungssprecher des Inselstaates am Freitagabend.

Die Rettungsaktion habe zwischen Libyen und der italienischen Insel Lampedusa stattgefunden.

Die «Lifeline» der Organisation Mission Lifeline aus Dresden hatte am Donnerstag mehr als 220 Flüchtlinge aus dem Meer gerettet. Italien hat dem Schiff ebenfalls die Einfahrt verweigert und damit gedroht, alle Schiffe von privaten Seenotrettern zu beschlagnahmen.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini hatte Malta aufgefordert, das Schiff aufzunehmen, da es sich in maltesischen Gewässern befinde.