In vier schwierigen Einsätzen im zentralen Mittelmeer hat die Crew der "Humanity 1" Hunderten Menschen das Leben gerettet. Nun ist das Rettungsschiff bei rauer See auf dem Weg ins italienische Bari. von Sina Horsthemke

Um 23 Uhr am Montagabend ist auf dem Deck der "Humanity 1" so etwas wie Ruhe eingekehrt. Die meisten der 103 Menschen, die seit der vergangenen Nacht an Bord sind, schlafen. Mehr als 30 Minderjährige und 15 Frauen sind darunter, auch mehrere Kleinkinder und ein Baby. Zusammen mit der Crew des kleineren Rettungsschiffs "Louise Michel" hatte die Besatzung der "Humanity 1" sie mitten im Mittelmeer von einem überfüllten Schlauchboot gerettet. Nun liegen sie in Decken gewickelt auf dem Boden des hinteren Decks und ruhen sich aus – viele seit langem zum ersten Mal in Sicherheit.