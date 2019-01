Tag 30 des Regierungsstillstands war gleichzeitig der zweite Jahrestags seiner Amtsübernahme - für den US-Präsidenten gab es also gleich doppelt so viel zu tun wie sonst. Sich selbst feiern und die Opposition ins Zwielicht rücken zum Beispiel. Was er, wie üblich, auf seinem Lieblingskanal Twitter auch tat - allerdings in unüblicher Menge. Sage und schreibe 40 Tweets setzte er am Sonntag, den 20. Januar ab. Wer wissen wollte, was dem mächtigsten Mann der Welt in seiner bislang größten Krise durch den Kopf geht – der bekam Antworten. Sehr viele Antworten.

Bevor es um den Streit mit den Demokraten über den Haushalt ging, moserte er zunächst über die Medien, die seine Erfolge als Präsident nicht würdigen würden. Soweit so bekannt. Danach konnte sich der Klimawandelkritiker Trump einen Seitenhieb auf die derzeitige Kälte nicht verkneifen ("Die gute, alte globale Erwärmung wäre nicht schlecht.") um dann unvermittelt gegen seine aktuelle Hauptgegnerin zu schießen: Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, in dem die Demokraten die Mehrheit haben. Ihr widmete der Chef des Weißen Hauses vier Tweets – die im Ton drohend begannen, aber im Verlauf mit einem Dialogangebot endeten.

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now!

"Nancy Pelosi und die Demokraten sollten das Richtige für das Land tun und den Menschen erlauben, wieder zur Arbeit zurückzukehren", schrieb er zunächst. Dann steigerte er sich etwas in den Vorwurfsmodus hinein, der damit endete, Pelosi einen irrationalen Linksruck zu unterstellen, der aus ihr eine "radikale Demokratin" mache. Nebenbei nannte er ihren Heimatbezirk San Francisco "ekelhaft" vermüllt. Nur wenige Augenblicke später, bietet er der Kontrahentin beinahe unterwürfig an, doch noch einmal über alles zu reden.

Nancy Pelosi and some of the Democrats turned down my offer yesterday before I even got up to speak. They don’t see crime & drugs, they only see 2020 - which they are not going to win. Best economy! They should do the right thing for the Country & allow people to go back to work. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2019

No, Amnesty is not a part of my offer. It is a 3 year extension of DACA. Amnesty will be used only on a much bigger deal, whether on immigration or something else. Likewise there will be no big push to remove the 11,000,000 plus people who are here illegally-but be careful Nancy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2019

Nancy Pelosi has behaved so irrationally & has gone so far to the left that she has now officially become a Radical Democrat. She is so petrified of the “lefties” in her party that she has lost control...And by the way, clean up the streets in San Francisco, they are disgusting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2019