von Florian Schillat London, Paris, Brüssel – und was ist mit Berlin? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine überraschende Rundreise unternommen. Die Botschaften, die er im Gepäck hatte, waren es weniger.

Letzter Halt: Brüssel. Wolodymyr Selenskyj hat viele überrascht mit seiner Rundreise, die ihn erst nach London, dann Paris und am Donnerstagmorgen schließlich ins politische Halbrund der Europäischen Union in Brüssel führte – also ins "Herz der europäischen Familie", wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Begrüßung am Rollfeld twitterte, "zu der die Ukraine gehört". Weniger überraschend waren die Botschaften, die der umtriebige Präsident auf seinem Kurztrip im Gepäck hatte.