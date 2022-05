Sehen Sie im Video: Ukraines Präsident Selenskyj äußert sich zum 77-jährigen Sieg gegen Nazi-Deutschland.









STORY: Dieses Video wurde am Montag vom Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht. Zu sehen ist, wie er allein durch die leeren Straßen der Hauptstadt Kiew läuft. Der Auftritt kann als bewusster Kontrast zu den Bildern der gewaltigen Parade in der russischen Hauptstadt Moskau gesehen werden. Nach den Selenskyjs Worten kämpfe die Ukraine aktuell erneut für einen Sieg und werde den Krieg gegen Russland gewinnen. Wörtlich sagte er: "Der Weg dorthin ist schwierig, aber wir haben keinen Zweifel, dass wir siegen werden." Der ukrainische Präsident äußert sich anlässlich des Sieges über Nazi-Deutschland vor 77 Jahren, der in Russland mit großen Militärparaden begangen wird.

Mehr