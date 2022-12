Sehen Sie im Video: Selenskyj wirbt im US-Kongress um Unterstützung beider Parteien.













STORY: Am Ende seiner Rede vor dem US-Kongress überreicht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der Sprecherin des Abgeordnetenhauses Nancy Pelosi eine von Solkdaten signierte ukrainische Flagge aus der belagerten ukrainischen Stadt Bachmut. Als Zeichen der Hoffnung und der Verbundenheit. Zuvor hatte er in seiner auf Englisch gehaltenen Rede um die weitere Unterstützung der USA gebeten. "Es ist eine große Ehre für mich, im US-Kongress zu sein und zu Ihnen und allen Amerikanern zu sprechen. Entgegen aller Unkenrufe und Untergangsszenarien ist die Ukraine nicht untergegangen. Die Ukraine lebt und ist quicklebendig." Selenskyj sprach kurz vor der Abstimmung des Kongresses über zusätzliche, knapp 45 Milliarden Dollar an neuer militärischer und wirtschaftlicher Soforthilfe für die Ukraine zu den Abgeordneten: "Ich danke Ihnen für die beiden Finanzpakete, die Sie uns bereits zur Verfügung gestellt haben, und für die Pakete, über die Sie vielleicht noch entscheiden werden. Ihr Geld ist keine Wohltätigkeit. Es ist eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie, mit der wir verantwortungsvoll umgehen werden." Vor seiner Rede hatte sich Selenskyj mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus getroffen. Selenskyj bedankte sich bei Biden, dem US-Kongress und den Amerikanern für ihre Unterstützung seit dem Einmarsch Russlands in sein Land Ende Februar. Die von den USA gelieferten Raketensysteme hätten sich bei der Rückeroberung besetzter Gebiete als entscheidend erwiesen, sagte Selenskyj. Biden versprach, die Luftverteidigung der Ukraine weiter zu stärken. Die USA werde der Ukraine eine Patriot-Raketenbatterie zur Verfügung sellen und ihre Streitkräfte darin schulen, diese präzise einzusetzen. Das Patriot-System gilt als eines der fortschrittlichsten US-Luftabwehrsysteme und bietet Schutz vor Flugzeugen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen.

