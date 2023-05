Wolodymyr Selenskyj ist zum ersten Mal seit Ausbruch des Ukraine-Krieges zu Besuch in Deutschland. Er dankt Kanzler Olaf Scholz für die Unterstützung.

Besuch in Berlin

Besuch in Berlin "Deutschland ist ein wahrer Freund" – Selenskyj hat warme Worte im Gepäck

Es ist das erste Mal, dass Wolodymyr Selenskyj seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine Deutschland bereist. Er kommt mit freundlichen Worten und sicherlich auch mit weiteren Erwartungen nach Berlin.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bei seinem Deutschland-Besuch für die Unterstützung Berlins im Kampf gegen die russischen Truppen bedankt. Deutschland habe sich als "unser wahrer Freund und zuverlässiger Verbündeter erwiesen, der im Kampf für die Verteidigung der Freiheit und der demokratischen Werte entschlossen an der Seite des ukrainischen Volkes steht", schrieb Selenskyj beim Empfang durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin am Sonntagmorgen auf Englisch ins Gästebuch von Schloss Bellevue.

Er dankte Steinmeier zudem für dessen "persönliche Unterstützung der Ukraine" und dem deutschen Volk für dessen "fantastische Solidarität". Auf Deutsch fügte Selenskyj hinzu: "Danke Deutschland!".

Wolodymyr Selenskyj besucht Deutschland zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges

Der ukrainische Präsident war in der Nacht zu Sonntag in Deutschland gelandet. Es ist sein erster Besuch hierzulande seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Nach dem Treffen mit Steinmeier wurde er mit militärischen Ehren von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt empfangen.

Wandlung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – vom Clown zum Krieger 1 von 4 Zurück Weiter 1 von 4 Zurück Weiter Als der Albtraum noch sehr weit weg war: Ein singender und tanzender Wolodymyr Selenskyj in einer Comedy-Show im März 2019. Mehr

Die Bundesregierung hatte am Samstag ein milliardenschweres Rüstungspaket für Kiew angekündigt. Zu den geplanten Lieferungen im Wert von mehr als 2,7 Milliarden Euro gehören nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums Luftabwehrsysteme, Panzer und Munition. Ukrainische Regierungsvertreter lobten den Schritt. Selenskyj sprach auf Twitter von einem "mächtigen Paket".

Am Nachmittag sollen Selenskyj und das ukrainische Volk mit dem internationalen Karlspreis geehrt werden. Die Laudatio in Aachen wird Scholz halten. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sollen bei dem Festakt sprechen. Der Karlspreis wird für Verdienste um Europa verliehen.