So ein Wetter hat der US-Bundesstaat Texas lange nicht gesehen. Dort leiden die Menschen weiterhin unter dem massiven Wintereinbruch, der eisige Temperaturen und große Schneemassen mit sich bringt. Millionen Menschen waren am Dienstag ohne Strom , weil Stromnetzbetreiber ihre Netze vorübergehend abschalten mussten. Berichten zufolge gab es mindestens vier Todesfälle, die mit der bitteren Kälte in Verbindung gebracht wurden. Mehrere Menschen mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Sie hatten versucht, ihre Häuser mit Außengrills oder Propanheizungen zu erwärmen. US-Präsident Joe Biden hatte am Montag den Notstand ausgerufen und damit Bundeshilfen für Texas freigeschaltet. Schwere Schneefälle veranlassten den United Parcel Service am Montag , alle Flüge und den Betrieb an seinem Drehkreuz in Louisville in Kentucky, zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens einzustellen. Einige Bewohner machten das Beste aus der Situation und nutzten die gefrorenen Hügel, um sich sportlich zu betätigen. Nach Aussagen der Meteorologen soll es erst einmal winterlich bleiben. Ein herannahender Sturm soll mehr Schnee und Eis bringen. Von Texas, über Kentucky und Washington D.C. bis nach New York City, New Jersey und Boston.

Der US-Bundesstaat Texas ächzt unter einem heftigen Winterbruch. Mehrere Menschen sind dadurch bereits gestorben und Millionen Texaner ohne Strom und Trinkwasser. Deren Senator, Ted Cruz, soll derweil in die Sonne geflüchtet sein.

Die US-Regierung spricht von einem "historischen Sturm": Ein ungewöhnlich heftiger Wintereinbruch macht seit Tagen dem Süden der USA zu schaffen. Mehr als 3,5 Millionen Menschen mussten bei eisigen Temperaturen ohne Elektrizität ausharren, weil das Stromnetz überlastet ist. Medienberichten zufolge kamen infolge des Wetters bereits mehr als 30 Menschen ums Leben, viele davon durch Verkehrsunfälle.

Am härtesten betroffen ist der Bundesstaat Texas. An fast sieben Millionen Haushalte dort erging am Donnerstagmorgen die Warnung, wegen Problemen mit der Wasserversorgung ihr Wasser vor dem Trinken abzukochen. In der Millionenstadt Houston kam bei hunderttausenden Bewohnern wegen eines Druckverlusts kaum noch Wasser aus dem Hahn, rund 260.000 Bewohner des Bundesstaates hatten gar kein fließendes Wasser mehr. Der Energieversorger Austin Energy veröffentlichte eine Liste von "Aufwärm-Zentren" in Schulen der Hauptstadt Austin, in denen die Bewohner Zuflucht finden können.

Ted Cruz im Ferienparadies Cancún?

Einen der wichtigsten politischen Vertreter dieser Bewohner, Ted Cruz, wird man dort nicht finden, wenn man mehreren Twitter-Berichten glauben darf. Der Senator aus Texas soll sich vor der Kälte ins mexikanische Urlaubsparadies Cancún geflüchtet haben. Mehrere Twitter-Nutzer posteten Fotos, die den Republikaner am Flughafen von Houston, im Flieger nach Mexiko und nach der Landung in Cancún zeigen sollen.

Keith Edwards, Wahlkampfberater des im Januar in den Kongress gewählten demokratischen Senators Jon Ossoff, teilte über den Kurznachrichtendienst mit, mehrere Personen, die in derselben Maschine nach Cancún geflogen seien, hätten ihm per Direktkachricht bestätigt, dass Cruz in dem Flugzeug gesessen habe.

Auch der US-Journalist und Emmy-Preisträger David Shuster schrieb auf Twitter ohne eine Quelle anzugeben, ihm sei bestätigt worden, dass Cruz und seine Familie nach Cancún geflogen seien, um ein paar Tage in einem Resort zu verbringen, das sie zuvor bereits besucht hätten. "Cruz scheint zu glauben, dass es für ihn in Texas nicht viel zu tun gibt für die Millionen texanischen Mitbürger, die weiter ohne Strom/Wasser sind und buchstäblich frieren", kommentierte Shuster die Bilder.

Cruz selbst reagierte bislang nicht offiziell auf die Fotos. Auch aus seinem Büro oder aus unabhängigen Quellen gibt es bisher keine Bestätigung einer Mexikoreise des Senators. Eine stern-Analyse der Bilder ergab eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich den Republikaner zeigen. Allerdings konnte nicht verifiziert werden, wann die Fotos aufgenommen wurden.

Cruz gehört zu den größten politischen Unterstützern von Ex-US-Präsident Donald Trump. Er ist außerdem ein vehementer Verfechter des Baus einer Grenzmauer zur Abschottung der USA von Mexiko.

Cancún liegt auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán am Karibischen Meer. In dem Ferienort herrschen derzeit Temperaturen um die 28 Grad. Für Texas haben die Meteorologen dagegen weiter eisiges Winterwetter vorausgesagt.