Am Wochenende hat Serbiens Präsident Aleksandar Vučić nach jahrelangen, zähen Verhandlungen zugesagt, das Kosovo anzuerkennen. Doch das Abkommen ist kaum mehr als ein Lippenbekenntnis.

von Joachim Rienhardt Während Serbien immer weiter weg von der EU und Richtung Russland driftet, versucht Präsident Aleksandar Vučić seine Macht zu zementieren. Vladimir Putin hilft tatkräftig dabei – mit Geld, billigem Gas und Hass-Propaganda, die mit Hilfe von Werbegeldern aus Deutschland verbreitet wird.

Der Videoclip mit Serbiens Präsident Aleksandar Vučić in Heldenpose flirrt immer und immer wieder über nahezu sämtliche Fernsehkanäle des Balkanstaats, es gibt kein Entrinnen. Das kurzgeschnittene Filmchen zeigt den großgewachsenen Mann mit den wulstigen Lippen wie er in einer Sporthalle winkend durch begeisterte Menschenmassen auf eine Bühne schreitet. An den Wänden hängen Banner: "Serbien träumt, und Träume werden wahr". Rund 8000 Menschen sind hier, auf Kosten des Veranstalters angekarrt mit 150 Bussen aus dem ganzen Süden der Republik, Getränke und Essen inklusive.