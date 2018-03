In der Affäre um den Giftgas-Anschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal erhöhen die westlichen Führungsmächte den Druck auf Russland. Es gebe eine "hohe Wahrscheinlichkeit", dass Russland hinter dem Anschlag stecke, erklärten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May und US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in einer gemeinsamen Stellungnahme. Es handele sich um einen Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs. May besuchte am Donnerstag die südenglische Stadt Salisbury. Dort waren der Ex-Spion Skripal und seine Tochter Anfang des Monats bewusstlos aufgefunden worden. Sie kämpfen seitdem in einer Klinik um ihr Leben. Bei dem Anschlag wurde nach britischen Angaben ein Mittel aus der Gruppe der Nowitschok-Nervengifte eingesetzt, die das sowjetische Militär in den 70er und 80er Jahren entwickelt hat. Konkrete Beweise, dass die Regierung in Moskau mit dem Anschlag zu tun hat, hat die britische Regierung allerdings noch nicht vorgelegt. Großbritannien hatte am Mittwoch 23 russische Diplomaten ausgewiesen. Die Regierung in Moskau kündigte am Donnerstag an, britische Diplomaten ebenfalls ausweisen zu wollen. Man werde damit in Kürze beginnen, zitierte die Nachrichtenagentur RIA Außenminister Sergej Lawrow. Zugleich wies er die Vorwürfe, Russland sei für den Anschlag verantwortlich, als "völlig rüpelhaft" zurück.