Sehen Sie im Video: Leben nach dem Lockdown: Shanghai hebt strikte Ausgangssperren auf.









STORY: Seit Mitternacht ist in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai der extrem strenge Corona-Lockdown größtenteils beendet worden. Und das Leben auf den Straßen nimmt langsam wieder an Fahrt auf. Zwei Monate lang waren die Einwohner der Millionenmetropole wegen der Corona-Pandemie weitgehend isoliert worden. Die Bewegungsfreiheit der rund 25 Millionen Einwohner wurde massiv eingeschränkt, um Ansteckungen zu vermeiden. Da die chinesische Regierung an der strengen Null-Covid-Strategie weiter festgehalten hat. Ab dem 1. Juni wurden nun für etwa 22,5 Millionen Menschen in Stadtteilen mit geringem Ansteckungsrisiko die Beschränkungen gelockert. Sie müssen allerdings weiterhin Masken tragen und Versammlungen meiden. Der Verzehr von Speisen in Restaurants bleibt verboten. Die Geschäfte können mit 75 Prozent ihrer Kapazität arbeiten. Turnhallen werden später wieder geöffnet. Shanghai meldete für Montag noch 31 Fälle, nach 67 am Sonntag. Auch in ganz China gehen insgesamt die Corona-Fallzahlen wieder zurück, landesweit auf zuletzt unter 200.

