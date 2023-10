Bei einem Angriff auf ein Musikfestival im Süden Israels soll eine 22-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit von Hamas-Kämpfern entführt worden sein. Ihre Familie hat sein Samstag nichts mehr von ihr gehört.

Unter den Opfern der radikalislamischen Hamas in Israel ist Medienberichten zufolge auch eine Deutsche. Die 22-Jährige Shani Louk werde von ihrer Familie seit Samstag vermisst, berichtete der "Spiegel" am Sonntag. Die junge Frau sei bei einem Musikfestival im Süden Israels gewesen, als Hamas-Kämpfer das Land überfielen und auch die Festivalgäste angriffen.

Viele Menschen sollen dort noch vermisst werden. Auch ein Brite wurde dort entführt und soll nun im Gazastreifen sein. Mehrere deutsche Staatsangehörige in Israel wurden zudem andernorts vermisst.

Ob Shani Louk noch lebt, ist unklar. Ihr Familie habe sie auf einem Video erkannt, das sie auf einem Truck liegend halbnackt zeigt, während Hamas-Kämpfer auf ihr herumtrampeln. Dann rast der Jeep dem Bericht zufolge davon. Die Mutter der jungen Frau, Ricarda Louk, gehe davon aus, dass sie verschleppt wurde und noch lebt, berichtete der "Spiegel". Die 22-Jährige sei leicht an ihren auffälligen Tatoos und ihren gefärbten Haaren zu erkennen.

Hamas-Kämpfer sollen in Feiernde geschossen haben

Shani Louk hat dem "Spiegel" zufolge nie in Deutschland gelebt, war aber mehrfach zu Besuch bei ihren Großeltern in Ravensburg in Baden-Württemberg. Ihre Mutter, eine Katholikin, die später zum Judentum konvertierte, war demnach nach Israel ausgewandert. Der jüdische Vater ist Israeli. Die Familie lebe etwa 80 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Die junge Frau hat demnach aber die deutsche Staatsbürgerschaft. Auch der SWR berichtete über den Fall.

Während des Großangriffs der Hamas auf Israel am Samstag war Shani Louk mit Freunden bei dem Musikfestival, berichtete laut "Spiegel" die Mutter. Sie habe ihre Tochter angerufen, als die ersten Hamas-Raketen flogen. Die junge Frau habe geantwortet, sie würden sich einen Schutzraum suchen. Danach habe die Familie nichts mehr ihr gehört. Allerdings soll ihre Kreditkarte später in Gaza benutzt worden sein.

Israelische Medien berichteten, dass Hamas-Kämpfer bei dem Festival in die feiernde Menge schossen. Im Internet verbreitete Videos zeigten, wie am frühen Morgen hunderte junge Menschen vor den Schüssen flüchteten.

Familie von Shani Louk hofft auf Hilfe deutscher Behörden

Auch in Ravensburg hoffen einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge Shani Louks Tante, deren Partner und der Großvater, dass die junge Frau noch lebt und freigelassen wird. Winfried Gehr, der mit Shanis Tante liiert ist, sagte der Zeitung, die junge Frau habe gemeinsam mit ihrem mexikanischen Freund das Festival organisiert: "Sie sind damit um die ganze Welt gereist. Die Terroristen haben ausgerechnet ein deutsches Mädchen, das immer für den Frieden gekämpft hat und nicht zur Armee gegangen ist. Ein Junge hat sie angespuckt, da sieht man, wie groß der Hass ist."

Die deutsche Staatsbürgerschaft der Tochter machte die Familie dem Bericht zufolge öffentlich, weil sie sich Hilfe von den deutschen Behörden erhofft. Denn Shani Louk ist in Israel nur ein Fall unter dutzenden: Nach Berichten der israelischen Nachrichten-Plattform Ynet wurden offenbar "rund hundert" Israelis, darunter zahlreiche Frauen, Kinder und alte Leute, in den Gazastreifen verschleppt. Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich zunächst nicht zum Fall von Shani Louk.

Die israelische Botschaft in Großbritannien bestätigte unterdessen, dass ein Brite bei dem Musikfestival von der Hamas entführt worden sei und sich im Gazastreifen befinden soll. "Ich weiß, es gibt einen Briten, der ist derzeit in Gaza", sagte Botschafterin Tzipi Hotovely dem Sender Sky News. "Die israelische Regierung tut alles, um den Geiseln zu helfen."

Weitere deutsche Staatsangehörige in Israel vermisst

Der 26-jährige Jake Marlowe, der vor zwei Jahren von Großbritannien nach Israel gezogen war, arbeitete nach Angaben der Mutter beim Sicherheitsdienst bei der Rave-Party. Ein Botschaftssprecher sagte, er werde vermisst: "Wir wissen nicht sicher, ob er in Geiselhaft oder tot oder im Krankenhaus ist."

Auch weitere deutsche Staatsangehörige werden Medienberichten zufolge in Israel vermisst. Der Israeli Yoni Asher sagte dem Sender Channel 12 News, seine deutsche Frau Doron, ihre beiden kleinen Kinder und die Großmutter seien verschwunden. Seine Frau und die Kinder im Alter von drei und fünf Jahren hätten die Oma in einem Kibbuz nahe des Gazastreifens besucht, als die Hamas ihren Angriff startete.

Er habe seine Familie auf einem Geisel-Video der Hamas erkannt. Sie seien verschleppt worden: "Ich erkannte sofort, dass es sie war, ohne Zweifel." Auch die Kinder und die Großmutter haben demnach die deutsche Staatsbürgerschaft.