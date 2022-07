Ein Leichenwagen mit dem Leichnam des ehemaligen japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe ist am Montag im Zojoji-Tempel in Tokio eingetroffen. Dort findet am Abend eine Nachtwache statt, gefolgt von der Beerdigung am Dienstag. Abe war am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Nara niedergeschossen worden und Stunden später seinen Verletzungen erlegen. Die Tat hatte in Japan – einem Land, in dem politische Gewalt und Schusswaffenkriminalität selten sind – für Fassungslosigkeit gesorgt. Bereits am Samstag hatten viele Trauernde Abe in seiner Residenz in Tokio die letzte Ehre erwiesen. Außenministerin Annalena Baerbock, die sich zu einem offiziellen Besuch in Japan aufhielt, sprach dem japanischen Volk ihr Beileid aus.