Vor dem Hintergrund der seit dreieinhalb Wochen anhaltenden Haushaltssperre in den USA setzt Oppositionsführerin Nancy Pelosi US-Präsident Donald Trump unter Druck. Wenn die wegen des Shutdowns stillgelegten Behörden nicht in dieser Woche wieder öffneten, müsse Trump seine traditionelle "State of the Union"-Rede vor dem Kongress verschieben, forderte Pelosi am Mittwoch in Washington. In den vergangenen Jahrzehnten sei noch nie eine solche Ansprache während einer Haushaltssperre für die US-Regierung gehalten worden, sagte die führende Demokratin. In einem Brief an Trump nannte Pelosi "Sicherheitsbesorgnisse" als Grund für die von ihre geforderte Verschiebung. Schließlich würden auch die Finanzmittel für den Secret Service, der für die Absicherung der Rede vor dem Kongress zuständig sei, ausbleiben. Die Rede zur Lage der Nation des US-Präsidenten hat in den USA eine sehr lange Tradition. In ihr werden die jährlichen Pläne und Ziele der Regierung dargelegt. Eigentlich wollte Trump die Ansprache am 29. Januar halten. Die derzeitige Haushaltssperre ist die längste in der US-Geschichte. Grund dafür ist der Streit zwischen dem Präsidenten und den Demokraten über die von Trump geforderte Mauer zu Mexiko. Die Demokraten wollen die dafür verlangten umgerechnet fünf Milliarden Euro nicht freigeben. Von der Haushaltsblockade sind etwa 25 Prozent der Bundesbehörden und etwa 800.000 Bundesbedienstete betroffen.