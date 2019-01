Der Haushaltsstreit in den USA entwickelt sich immer mehr zu einem Privatkrieg zwischen US-Präsident Donald Trump und der Oppositionsführerin Nancy Pelosi. Nun hat Trump der führenden Demokratin eine Auslandsreise gestrichen. "Wegen des Regierungsstillstands muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ihre Reise nach Brüssel, Ägypten und Afghanistan verschoben wurde", schrieb Trump am Donnerstag an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Pelosi könne für ihre Reise aber einen Linienflug nutzen, schrieb Trump. Ursprünglich wollte sie mit einer Militärmaschine fliegen. Zuvor hatte Pelosi Trump aufgefordert, wegen des Shutdowns seine traditionelle "State of the Union"-Rede vor dem Kongress zu verschieben. In einem Brief an Trump nannte Pelosi "Sicherheitsbedenken" als Grund für die von ihr geforderte Verschiebung. Schließlich würden auch die Finanzmittel für den Secret Service, der für die Absicherung der Rede vor dem Kongress zuständig sei, ausbleiben. Der Haushaltsstreit in den USA legt seit knapp vier Wochen große Teile der Bundesbehörden lahm. Museen und Ämter bleiben geschlossen, ebenso Campingplätze in Nationalparks und Gerichte - insgesamt sind rund 800.000 staatliche Mitarbeiter betroffen. Kern des Streits ist, dass Trump vom Kongress die Bewilligung von 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenzen zu Mexiko fordert. Haushaltsentwürfe ohne diese Summe will er nicht unterzeichnen. Die Demokraten, die die Mehrheit im Repräsentantenhaus halten, lehnen die Mauer ab.