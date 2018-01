In den USA herrscht auch zu Beginn der Arbeitswoche in der Bundesregierung der Haushaltsnotstand. Wegen der Haushaltssperre müssen Hunderttausende Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in den Zwangsurlaub gehen. Staatsbedienstete mit hoheitlichen Aufgaben bei der Polizei, den Geheimdiensten oder der Armee arbeiten aber weiter. Eine Abstimmung im Senat über einen Übergangsetat wurde in der Nacht zum Montag abgesagt und auf 12.00 Uhr Ortszeit verschoben. Zentraler Streitpunkt ist Trumps Einwanderungspolitik. Die Demokraten verbinden ihre Zustimmung zu einem Übergangshaushalt bis zum 8. Februar mit einem Abschiebeschutz für junge Migranten, sogenannter Dreamer, die als Kinder illegal in die USA kamen. Die Republikaner erklärten, sie wollten nicht über Einwanderungsthemen verhandeln, bevor die Demokraten ihre Einwilligung in den Zwischenetat gegeben hätten. Beide Seiten scheiterten bislang damit, sich auf einen Kompromiss zu verständigen. Die Republikaner sind auf Unterstützung aus den Reihen der Demokraten angewiesen, weil sie nur 51 der erforderlichen 60 Stimmen auf sich vereinigen können. Die Haushaltssperre trat zum Jahrestag des Amtsantritts von US-Präsident Donald Trump in Kraft. Sollte es keine Einigung geben, dürften die Regierungsbehörden in weiten Teilen des Landes in den kommenden Tagen lahmgelegt werden.