Der Inhaber von Z-Burger will seiner Regierung helfen. Am siebten Tag des partiellen Behördenstillstands der US-Regierung serviert Peter Tabibian gratis-Burger - an die Mitarbeiter, die durch den Stillstand in Zwangsurlaub geschickt wurden. Tabibian hofft sogar, die zerstrittenen Politiker selbst könnten zu einem gemeinsamen Essen in seinen Laden kommen. Ich glaube, wenn die Leute sich erst Mal bei einem leckeren Burger zusammensetzen können sie ihren ganzen Kram beiseitelassen. Sie sehen dann die ganzen hart arbeitenden Leute, die hier ein und ausgehen, und dann können sie dieses Ding einfach mal lösen. Bei einem Burger kann man alles lösen." Ihm und seinen Mitarbeitern täte es wirklich leid für die betroffenen Angestellten, sagt Tabibian, obwohl die Aktion natürlich auch ein finanzielles Risiko mit sich bringt. Bei dem zweiwöchigen Regierungsshutdown 2013 händigte Tabibian 15.000 Gratis-Burger aus und wäre fast Bankrott gegangen. Diesmal will er von einem Tag zum nächsten entscheiden, wie lange er mit seinen Burgern helfen kann. Vermutlich eine gute Idee, denn derzeit gibt es wenig Zeichen aus dem Senat oder dem Repräsentantenhaus, dass der partielle Stillstand noch vor Januar ein Ende nehmen könnte.