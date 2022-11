Sehen Sie im Video: Sieg in Nevada: Demokraten verteidigen US-Senat





Bei den Kongresswahlen in den USA haben die Demokraten von Präsident Joe Biden ihre Mehrheit zumindest im Senat verteidigt. Das Meinungsforschungsinstitut Edison Research sagte in der Nacht auf Sonntag nach tagelangem Auszählungskrimi einen Sieg für die demokratische Senatorin Catherine Cortez Masto im Bundesstaat Nevada voraus. Damit werden die Demokraten über mindestens 50 Sitze im Senat verfügen, was der bisherigen Konstellation entsprechen würde. US-Präsident Joe Biden, der zurzeit wegen des Asean-Gipfels in Kambodscha ist, zeigte sich zufrieden: „Ich bin von dem Ergebnis nicht überrascht. Allerdings freue ich mich sehr und denke, dass das Ergebnis die Qualität unserer Kandidaten widerspiegelt, die alle mit dem gleichen Programm angetreten sind. Und alle haben sich voll daran gehalten. Daher habe ich nun ein gutes Gefühl und freue mich auf die kommenden Jahre." Die Auszählung für das Repräsentantenhaus läuft allerdings noch. Und in der zweiten Kongresskammer wird nach wie vor mit einem knappen Sieg der Republikaner gerechnet. Sie könnten damit in den kommenden zwei Jahren politische Projekte des US-Präsidenten Joe Biden blockieren.

