Der mittlerweile 84-jährige ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi soll wegen Herzproblemen in diesem Krankenhaus in Monaco sein. Dies teilten seine Ärzte am Donnerstag mit. Der schillernde Medienmagnat und Chef der oppositionellen Partei Forza Italia hat jedoch schon viele Krankheiten überwunden: Im September erst war Berlusconi von einer Infektion mit dem Coronavirus genesen. Bei seiner Entlassung sagte er damals in Mailand, dass er sich in der gefährlichsten Situation seines Lebens befunden hätte. In den Jahren zuvor war Berlusconi bereits wegen Prostatakrebs behandelt worden. Und 2016 hatte er schon mal eine Herzoperation. Berlusconi befand sich vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus bei seiner Tochter Marina in der Provence im Südosten Frankreichs.